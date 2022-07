Die St. Fidelis Jugendhilfe kümmert sich um Kinder und Jugendliche, die im Alltag an Grenzen stoßen und Schwierigkeiten haben, sich in Familie oder auch Schule zu integrieren. In einem geschützten Rahmen wird ihnen hier geholfen, wieder besser ins Leben und Lernen hineinzufinden. Dabei wird besonderen Wert auf die Stärkung der seelischen Gesundheit und der Selbstwirksamkeit gelegt. Aber auch auf soziales Lernen und Beziehungsaufbau. Da Jugendliche zunehmend über soziale Medien Beziehungen knüpfen und pflegen, sollen sie in Medienkompetenzworkshops lernen, mit dem Bedürfnis nach Anerkennung über Likes oder auch Mobbing umzugehen und digitale Kommunikationsformen so zu nutzen, dass sie die eigene Kreativität fördern und gut tun. Herzenssache unterstützt die Umsetzung mit der Soforthilfe. Die Umsetzung findet unter anderem am 11. und 12. Juni statt.