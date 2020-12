per Mail teilen

Helfen tut gut - deshalb starteten SWR und SR am 30. November den Herzenssache-Tag 2020. Noch bis zum Ende des Jahres berichten Fernsehen, Radio und Social Media über Herzenssache und geförderte Einrichtungen.

Im Fokus stehen die neuen Kinderhilfsprojekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Gemeinsam legen sich Moderatoren, Promis und engagierte Mitmacher für Herzenssache ins Zeug und sammeln bis zum Ende des Jahres Spenden für Kinder und Jugendliche im Südwesten.

Herzenssache im Fernsehen

Landesschau Baden-Württemberg - 30.11. bis 6.12.

Herzenssache-Tag am 30.11 mit Projektvorstellungen und einer Live-Schalte zu den Botschaftern Glasperlenspiel

Landesschau Rheinland-Pfalz - 30.11. bis 6.12.

Programmwoche zugunsten von Herzenssache mit Projektvorstellungen und Studiogast Johannes Trapp von Arque e.V. - ein Förderverein von Herzenssache der ersten Stunde.

Wir im Saarland - Saar nur! - 27.11.

Der rote Teppich für Herzenssache mit Projektvorstellungen und den Studiogästen Andreas Manthe, Sparda-Bank Südwest, und Anna Bläsius, Herzenssache e.V.

Kaffee oder Tee - 30.11.

Programmwoche zugunsten von Herzenssache mit Projektvorstellungen und Studiogast Pascal Normann vom Kinderhaus Blauen Elefanten des Deutschen Kinderschutzbundes Mainz e.V. am 30.11.

Herzenssache im Radio

SWR1 Baden-Württemberg - 30.11 bis 26.12.

Programmwochen zugunsten von Herzenssache mit Projektvorstellungen in „Guten Morgen Baden-Württemberg“, „SWR1 Aktuell“ und „SWR1 Der Tag“



6.12., 13.12., 20.12.

akustischer „Herzenssache-Weihnachtsmarktstand“ mit Talks, Beiträgen und jeder Menge Musikwünschen



26.12. „Best of Herzenssache“

SWR1 Rheinland-Pfalz - 30.11. bis 27.12.

Spendenmarathon „Sie wünschen und spenden – wir spielen“ mit Talks, Reportagen und Hörergesprächen

SWR3 - 30.11.

Herzenssache-Tag zugunsten von Herzenssache mit Projektvorstellungen

SWR4 Baden-Württemberg - 30.11. bis 26.12.

Programmwochen zugunsten von Herzenssache mit Projektvorstellungen und dem Schirmherr Hartmut Engler und Marina Marx am 30.11.



26.12. „Sie spenden - wir spielen"

Musikwunsch gegen Spende mit vielen Musikwünschen, Talks und Hörergesprächen

SWR4 Rheinland-Pfalz - 30.11. bis 26.12.

Programmwochen zugunsten von Herzenssache mit Projektvorstellungen und Gitta Haucke, Geschäftsführerin von Herzenssache e.V. am 30.11.



26.12. „Sie spenden - wir spielen"

Musikwunsch gegen Spende mit vielen Musikwünschen, Talks und Hörergesprächen

SR1 - 30.11. bis 31.12.

Programmwochen zugunsten von Herzenssache mit Projektvorstellungen



29.11. „Spendenmarathon“ mit Wunschhits gegen Spende

SR3 - 30.11. bis 31.12.

Programmwochen zugunsten von Herzenssache mit Projektvorstellungen

DASDING - 30.11. von 10 bis 18 Uhr

Herzenssache-Tag zugunsten von Herzenssache mit Projektvorstellungen

Herzenssache Online

SWR Heimat - 30.11. bis 2.12.

Auf Instagram und swr.de/heimat Portraits zu den Förderprojekten zum Kinderkochmobil „Tischlein deck' dich e.V." in Karlsruhe, der Beratungsstelle zu Sexualität und geistiger Behinderung „Liebelle" in Mainz und der Fachklinik Villa Maria in Ingenheim.

Studio Mainz - 30.11.

„wirsindmainz" mit einem Portrait zu Maximilian Pollux vom Förderprojekt Sichtwaisen e.V. in Mainz