Bühne frei für das SWR Sommerfestival

Das SWR Sommerfestival ist auch 2022 auf Tour und macht im Technik Museum Speyer Station. Comedians und Musiker:innen sorgen für ein abwechslungsreiches Programm.

Am Wochenende vom 17. - 19. Juni wartet auf die Besucher:innen des SWR Sommerfestivals ein hochkarätiges Bühnenprogramm mit Stars wie Beatrice Egli, Markus Krebs und The Boomtown Rats mit Bob Geldof.



Pro Ticket geht ein Euro zugunsten der Flüchtlingshilfe von Herzenssache e.V. für ukrainische Kinder und Jugendliche, die in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland einen Zufluchtsort suchen. Außerdem mit dabei: das von Herzenssache geförderte Projekt "Rollende Kinderturn-Welt", bei der sich Kinder richtig austoben können, der bunt gestaltete Herzenssache-Bus sowie der Herzenssache Walking Act mit dem es vor Ort eine Foto-Aktion gibt.

Das Line-Up

Beim "SWR1 Open Air" stehen am Freitag die Gewinner des Big Stage Contests auf der Bühne. Auf die Musiker:innen aus dem Land folgen The Boomtown Rats mit Bob Geldof, Pete Briquette, Garry Roberts und Simon Crowe.

Am Samstagabend kommt es beim "SWR3 Comedy Open Air" zu einem Schlagabtausch zwischen kumpelhaftem Wortwitz, Politsatire und Geschichtenerzähler:innen. Onkel Fisch, Nikita Miller, "Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie" und Markus Krebs stehen mit ihren Programmen auf der Bühne.

Am Sonntag steht Besucher:innen zudem die SWR Medienwelt offen. Die kostenlose Festivalmeile gewährt einen Blick hinter die Kulissen von Radio, Fernsehen und Online. Besucher:innen können sich selbst in der Moderation von Nachrichten ausprobieren oder mit VR-Brille und Smartphone in den virtuellen SWR eintauchen – eine Medienwelt zum Anfassen.

Zum Abschluss des SWR Sommerfestivals wird es noch einmal bunt und tanzbar: Denn am Sonntag Abend findet das SWR4 Schlagerfest mit Matthias Reim, Beatrice Egli, der Münchner Freiheit und Michelle statt.

Die Stars beim SWR Sommerfestival in Speyer

Der Ticketverkauf läuft

Das Sommerfestival erleben und dabei Gutes tun - pro Ticket geht ein Euro an unsere Flüchtlingshilfe für Kinder aus der Ukraine.



Weitere Informationen zu den Sitzplatz-Tickets sowie den Preisen gibt es unter SWR.de/sommerfestival. Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Rollstuhlfahrer:innen und Begleitpersonen. Bezüglich Corona gilt die dann für Rheinland-Pfalz gültige Verordnung.