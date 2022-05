Vier Tage SWR Sommerfestival

Festivalstimmung in Stuttgart! Neben einem kostenlosen Tagesprogramm bringt der SWR auch 2022 viele tolle Live-Konzerte auf den Stuttgarter Schlossplatz.

Am Pfingstwochenende vom 3. bis 6. Juni wartet auf die Besucher:innen des SWR Sommerfestivals ein hochkarätiges Bühnenprogramm mit Stars wie Tim Bendzko, Alice Merton, Giovanni Zarrella und vielen mehr.

Außerdem mit dabei am Eröffnungstag, der mit den SWR3-Konzerten startet: der bunte Herzenssache-Bus, auf den sich gemeinnützige Organisationen noch bis 30. Juni bewerben können! Und ihr wolltet schon immer wissen, wie Herzenssache als Charakter aussehen könnte? Dann seid gespannt auf Hearty, den brandneuen Walking Act von Herzenssache!

Wer sich am Festival-Freitag mit unserem einzigartigen Maskottchen fotografiert und das Foto auf Social Media in der Story teilt, hat die Möglichkeit auf eine besondere Überraschung.

Das Line-Up

Das Festival eröffnen am Freitag das SWR3 Konzert mit Tim Bendzko und Alice Merton. Opener ist die Stuttgarter Band Parallel, die ihre Wurzeln in der Straßenmusik hat.

Am Samstag übernimmt SWR1 Pop & Poesie "In the Air Tonight"-Tour mit Songs von Phil Collins, Madness, Lou Reed, Adele, Supertramp, Pink Floyd und den Dire Straits. Neun Musiker:innen, Sänger:innen und Schauspieler:innen entführen die Zuschauer:innen über zwei Stunden in die faszinierende Welt von Popmusik und Poesie.

Der Sonntag steht im Zeichen des SWR4 Open Air mit Giovanni Zarella und der SWR Big Band. Gemeinsam feiern sie eine italienische Nacht vor dem Stuttgarter Schloss.

Zum Abschluss des SWR Sommerfestivals gibt es am Montag die SWR Tatort Premiere "Der Mörder in mir".

Die Stars beim SWR Sommerfestival in Stuttgart

Der Ticketverkauf läuft

Weitere Informationen zu den Sitzplatz-Tickets sowie den Preisen gibt es unter SWR.de/sommerfestival. Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Rollstuhlfahrer:innen und Begleitpersonen. Bezüglich Corona gilt die dann für Baden-Württemberg gültige Verordnung.