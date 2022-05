Herzenssache-Bus 2022

per Mail teilen

Deine gemeinnützige Organisation braucht Mobilität für Kinder und Jugendliche? Dann bewirb dich noch bis zum 30. Juni 2022 um den neuen Herzenssache-Bus!

Herzenssache e.V.

Der Künstler und Sprayer Till Jürgens hat den diesjährigen Herzenssache-Bus wieder in einen farbenfrohen Hingucker verwandelt. In diesem Jahr soll das fahrende Kunstwerk an eine Einrichtung gehen, die dringend ein Fahrzeug braucht, um Kinder, Jugendliche oder Familien mobil zu machen.

Was ist ein Herzenssache-Bus? Herzenssache e.V. Es handelt sich um einen Mercedes eVito mit Elektroantrieb und gehobener Sicherheitsausstattung. Weitere Kosten wie Versicherung, Steuer und Kraftstoff des Herzenssache-Busses trägt die geförderte Einrichtung. Jeder Herzenssache-Bus ist ein Unikat! Sie werden jedes Jahr individuell gestaltet und sind somit echte Hingucker.

Auch über das Unikat hinaus machen wir dein Projekt mobil. Mehr Informationen findest du hier: