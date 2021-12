Hochwasserhilfe für dein Projekt

per Mail teilen

Förderhöhe: bis 20.000 Euro, kurzfristig

100% der Kosten

Das Hochwasser hat massive Schäden und schlimme Spuren hinterlassen – wir möchten dir und deiner gemeinnützigen Organisation helfen, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen schnell wieder aufzunehmen, um Kindern, Jugendlichen und ihren Familien wieder Normalität und glückliche Momente zu schenken.

Förderhöhe: bis 500.000 Euro, mittel- bis langfristig

90% der Kosten

Wir möchten dir und deiner gemeinnützigen Organisation helfen, Bewährtes fortzuführen und Neues zu gestalten, um Kindern, Jugendlichen, ihren Familien neue, zukunftsweisende Perspektiven zu schenken.

Unterstützung nach einer Katastrophe braucht Zeit und strukturiertes Vorgehen. Zunächst muss deshalb geklärt sein, welche Kosten durch Versicherungen oder durch staatliche Hilfen wie Wiederaufbaufonds übernommen werden. Erst danach können wir über eine Förderung entscheiden.

Fülle bitte folgendes Formular aus. Anfragen per Mail können wir leider nicht berücksichtigen.



Ergänzende Unterlagen wie Fotos, Freistellungsbescheid, Kostenkalkulation kannst du uns per Mail an foerderung@herzenssache.de schicken.

Unsere Förderrichtlinien Hochwasserhilfe findest du hier.

Herzenssache fördert... ...Projekte für Kinder, Jugendliche (bis 18 Jahre) und ihre Familien ...Projekte zu Themen wie: Klimaschutz, Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Wiederaufbau, Seelische Belastungen durch die Katastrophe, Förderung der Resilienz, Mobilität ...maximal 90% der Gesamtkosten, wie z.B. Baukosten, Ausstattung, Sachmittel, Miete, Materialkosten, Personal- und Honorarkosten etc. …ausschließlich gemeinnützige Organisationen. Alle Infos dazu findest du in den Förderrichtlinien Hochwasserhilfe. Herzenssache fördert nicht... ...Maßnahmen und Investitionen, die in die Aufgaben des Staates und anderer Kostenträger (Versicherungen, Wiederaufbaufond) fallen ...Verwaltungskosten, kalkulatorische Kosten, anteilige Gemeinkosten ...eine Projektumsetzung außerhalb von Rheinland-Pfalz (z.B. NRW) ...Einzelfallhilfe und Projekte für junge Erwachsene (über 18 Jahre) Alle Infos dazu findest du in unseren Förderrichtlinien Hochwasserhilfe.

Ihre Ansprechpartnerinnen

Stephan Dinges

Karin Heidt

foerderung@herzenssache.de

06131-929-33926

Stephan Dinges

Anna Bläsius

foerderung@herzenssache.de

06131-929-33925

