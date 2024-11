Herzenssache im Programm von SWR und SR

per Mail teilen

Mit den folgenden Highlights geben SWR und SR bis Ende Dezember einen Einblick in verschiedene Herzenssache-Projekte und rufen zum Spenden und Mitmachen auf:

SR

15.11., 22.11. Wir im Saarland - Saar nur!

Sondersendung rund um Herzenssache u. a. mit Vincent Meakins von Sparda-Bank Südwest

SR1 & SR3

Vom 18. bis 21.11. gibt es Einblicke in die saarländischen Kinderhilfsprojekte.

Kaffee oder Tee

22.11. Einblick in die Proben zu Schlagerspaß mit Andy Borg mit dem Projekt der neuen Kinderklinik in Freiburg

SWR & SR und ARD Mediathek

22.11. Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg

Live-Sendung mit Schlagerstars und Spenden-Hotline zugunsten von Herzenssache e.V. u. a. mit Stefanie Hertel und Damiano Maiolini

SWR1 RP

Am 4.12. startet Herzenssache - Der Spendenmarathon von 5 bis 24 Uhr bei SWR1 RP für deinen Wunschhit im Radio und Spenden zugunsten von Herzenssache e.V.

25. & 26.12. 10 bis 24 Uhr Rund um Herzenssache mit Einblicken in die Kinderhilfsprojekte

SWR1 BW

Am 25.12. und 26.12. heißt es von 10 bis 20 Uhr bei SWR1 BW: Song wünschen und Spenden. Ein Höhepunkt, der die Berichterstattung und den Spendenaufruf von SWR1 für Herzenssache abrundet.

SWR4 RP & BW

Am 22.12. Der große Herzenssache-Tag in SWR4, mit Einblicken in die Projekte und Musikwünschen aller Hörer:innen und Hörer von 6 bis 23 Uhr.

Weitere Aktionen folgen.