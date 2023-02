Danke für rund 6,3 Mio. Euro!

Spendenerfolg für Herzenssache: 2022 erreichen den Verein fast 6,3 Mio. Euro für benachteiligte Kinder und Jugendliche im Südwesten.

Carsten Costard

Im letzten Jahr wurden fast 6,3 Mio. Euro an den Verein Herzenssache e.V. gespendet. Jeder Euro dieser Spenden kommt Kindern und Jugendlichen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zugute. Allein für Kinder aus der Ukraine, die mit ihren Familien in den Südwesten geflüchtet sind, kamen 1,7 Mio. Euro zusammen. DANKE für das große Vertrauen in unsere Kinderhilfsaktion an alle Spenderinnen und Spender! Gemeinsam können wir damit zahlreiche Kinderhilfsprojekte unterstützen und viel bewirken.

Nehmen wir die Sorgen, Ängste und Wünsche unserer Kinder und Jugendlichen ernst, stehen wir vor großen Aufgaben. Denn auch bei uns im Südwesten brauchen Kinder Hilfe - weil sie in Armut aufwachsen, seelisch belastet oder schwer krank sind. Es ist eine schöne Aufgabe, sich für das Wohlergehen von Kindern einzusetzen. Wir als Kinderhilfsaktion tun das und unterstützen Projekte, damit möglichst jedes Kind die Chance auf ein erfülltes Aufwachsen mit Perspektive hat. Für die Spenden im vergangenen Jahr sagen wir von Herzen DANKE.

SWR / Herzenssache

Ausblick auf 2023

Pandemie, Krieg und Klimawandel: Kinder und Jugendliche sind in der heutigen Zeit von vielen existenziellen Themen betroffen. Ob sie die Hoffnung verlieren, mit Angst auf die Zukunft blicken oder die Herausforderungen annehmen, hat viel mit ihrem bisherigen Aufwachsen und ihrem Umfeld zu tun.

Mit dem Motto MutMachen möchten wir als Kinderhilfsaktion Zuversicht signalisieren und Kinder und Jugendliche daran beteiligen, die Welt von morgen zu gestalten.

Herzenssache

MutMachen - das ist das Motto von Herzenssache in diesen Krisenzeiten. Lass uns jetzt für unsere Kinder und Jugendlichen in der Region da sein: JETZT ist der Moment, in dem wir zusammen unsere Zukunft gestalten. Schützen, unterstützen und stark machen, das ist unsere Aufgabe. Danke, dass du dabei bist!

Herzenssache bedankt sich bei...

... den zahlreichen Spender:innen, die Herzenssache ihr Vertrauen geschenkt und dazu beigetragen haben, Kindern und Jugendlichen durch die Unterstützung dieser Projekte Hoffnung, Mut und Perspektiven zu schenken.

... den engagierten Mitmacher:innen, die Kinder und Jugendliche mit ihren kleinen und großen Spendenaktionen unterstützt haben. Sie alle haben gezeigt, dass wir in diesen Zeiten zusammenstehen. Auch große Spenden haben uns erreicht - zum Beispiel 500.000 Euro von Mercedes Benz aus Baden-Württemberg und von der Stahl-Holding-Saar aus dem Saarland.

2022 hat Stahl-Holding-Saar erneut die beeindruckenden Spendensumme von 500.000 Euro an Herzenssache übergeben, im Jahr davor waren es bereits 520.000 Euro für die Hochwasserhilfe von Herzenssache. Stahl-Holding Saar Bild in Detailansicht öffnen Künstler aus der Region machten in Calw "Kunst gegen Krieg" für geflüchtete Kinder aus der Ukraine - und verzichteten für den guten Zweck auf ihre Gage. Kleine Bühne Calw Bild in Detailansicht öffnen Nach einem Spendenlauf übergeben Christof Becker, Sportlehrer ASG Redona Kastrati, stv. Schülersprecherin ASG und Stefan Schmitt, Schulleiter ASG den Scheck an Programmchef SR1 und Herzenssache-Beauftragter des SR, Thomas Rosch (ganz links). Albert-Schweitzer-Gymnasium, Dillingen Bild in Detailansicht öffnen

... den Moderator:innen von SWR und SR, die kontinuierlich in Fernsehen, Hörfunk und Social Media über Herzenssache-Projekte im Südwesten berichtet haben, um die Aufmerksamkeit auf Kinder und Jugendliche zu richten. Unter anderem im Rahmen unserer Spendensendung "Für die Herzenssache: Schlagerspaß mit Andy Borg", dem Spendenmarathon von SWR1 Rheinland-Pfalz, den SWR4 Wunschsendungen oder dem SR-Magazin "Wir im Saarland.

Schlagerstar Andy Borg moderierte am 12. November live aus Baden-Baden. Kerstin Joensson

… sowie der Sparda-Bank als starken Partner an der Seite der gemeinsamen Kinderhilfsaktion.

Im Rahmen eines Kinder-Musicals der Sparda-Bank Baden-Württemberg übergab Vorsitzender Martin Hettich den Herzenssache-Kids einen Spendenscheck über 100.000 Euro. Herzenssache e.V. Bild in Detailansicht öffnen Vorsitzender der Sparda-Bank Südwest Manfred Stang, Künstlerin Emilija Wellrock und SWR-Redakteur Christof Walter bei der Übergabe des Herzenssache-Busses an das Café International in Büchenbeuren. Herzenssache Bild in Detailansicht öffnen

... und nicht zuletzt den vielen Promis mit Herz, insbesondere dem Schirmherrn Hartmut Engler und Botschaftern, wie Max Giesinger, LOTTE und Sabrina Weckerlin, die dazu beitragen, Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben.