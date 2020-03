Saarbrücken: Eine Kletterwand für die Kita Biber. Kinder lieben es zu klettern und so probieren sie es in unbeobachteten Momenten auch an der nackten Betonwand. Eltern und Erzieher haben erkannt, dass Verbote nichts bringen, sondern eine Kletterwand her muss, damit die Kleinen sich auf sicherem Terrain austoben können.

Lebenshilfe Saarbrücken - Kita Biber

Bild in Detailansicht öffnen