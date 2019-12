In Zeiten von Massenkonsum und Überschwemmung einer Rabatt-Flut, hat sich Möbel Ehrmann dieses Jahr überlegt, am Black Friday auf Rabatte zu verzichten. Stattdessen hat sich das Unternehmen entschieden, den Black Friday in den „Give B(l)ack Friday“ zu verwandeln und somit etwas zurückzugeben. Mit einer Spende von 15.000 Euro möchte es Herzenssache unterstützen. Das Möbelhaus entschied sich für Herzenssache, da es gerne Projekte aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg fördern möchte, also genau in der Region, wo sich auch die Einrichtungshäuser befinden.

Wir sagen herzlichen Dank für die großartige Spendensumme für Kinder und Jugendliche im Südwesten!