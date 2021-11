GVS Kalender 2022 für Herzenssache

per Mail teilen

Das hat Tradition: Auch für das nächste Jahr gibt's den GVS Jahreskalender. Gestaltet von Kindern für Kinder!

„Endlich könnt ihr den GVS-Kalender 2022 in den Händen halten", so beginnt der Dankesbrief von Geschäftsführer Michael Rimmler an die Kinder der GVS-Mitarbeiter:innen, die bei der diesjährigen Malaktion dabei waren.

GVS

27 Jungen und Mädchen zeichneten, bastelten, klebten nach Herzenslust. Und unter dem Motto „Alles was fliegt“ wurden Schmetterlinge, Luftballons, Raketen, Hexen, Fabelwesen, Flugzeuge, Drachen und noch viel mehr aufs Papier gebracht. Daraus gestalteten Sahan Aharoni und Katharina Tersch-Baurmann das Monatsmotiv März. Doch auch die anderen Blätter sprühen vor Energie und sorgen für Lebensfreude.

Schon seit über 10 Jahren sind GVS und Herzenssache Geschäftspartner

Erneut verkauft GVS eine limitierte Auflage des Kalenders zugunsten von Herzenssache. Mehr Infos gibt's hier:

GVS