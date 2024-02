Gutes hinterlassen

per Mail teilen

Ein Testament gibt Ihnen die Möglichkeit, die zu bedenken, die Ihnen am Herzen liegen. Ihr Vermächtnis kann eins zu eins Kindern und Jugendlichen in der Region zugutekommen, denn als gemeinnützige Organisation sind wir von der Erbschaftssteuer befreit.

So unterstützen wir Sie:

Wenn Sie uns in Ihrem Testament bedenken wollen, sehen wir dies als einen großen Vertrauensbeweis für unsere Arbeit. Zögern Sie also nicht, uns anzurufen, wenn Sie noch Fragen haben. Gerne informieren wir Sie ausführlich über Herzenssache, unseren Umgang mit Spendengeldern und die Projekte, die wir fördern. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin, telefonisch oder persönlich. Wir nehmen uns Zeit für Sie.