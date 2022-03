Herzenssache fördert das Projekt erneut, weil

…der Circus Pimparello eines unserer Erfolgsprojekte ist. Herzenssache unterstützte zunächst den Bau eines Zirkushauses, in dem ganzjährig trainiert werden kann. Später half Herzenssache in der Flüchtlingskrise mit dem Bau eines Ferienhauses für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge.

…laut den Jugendämtern mehr als 5.000 Familien in Baden-Württemberg Bedarf an pädagogischer Unterstützung haben und niederschwellige Freizeitangebote wie diese helfen, Kindeswohlgefährdung vorzubeugen. Besonders in Pandemiezeiten, in denen die Belastungen zunehmen.