In der Region Karlsruhe sind bis Ende März 2022 schon 4.000 Menschen aus der Ukraine angekommen, mehr als die Hälfte davon Kinder. Das Psychosoziale Zentrum Nordbaden (PSZ-Nordbaden) möchte deshalb so schnell wie möglich zusätzliche Therapieplätze für traumatisierte Kinder und Jugendliche in Nordbaden anbieten, um typischen Traumafolgen wie Posttraumatischen Belastungsstörungen, Angst und Depressionen entgegenzuwirken.