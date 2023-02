Mainz: Unterwegs mit Kindern aus sozial schwachen Familien

Mit seinem familienfreundlichen Sportangebot bringt der ARSV Mainz Kinder unterschiedlichster Herkünfte zusammen. Um das Miteinander noch mehr zu stärken, unterstützt Herzenssache den Verein mit einem Kleinbus.

Hand in Hand beim gemeinsamen Rollkunstlauftraining. ARSV Solidarität Mainz e.v.

Die Sport- und Spielangebote des ARSV Solidarität Mainz e.V. geben den Kindern die Möglichkeit sich in ihrer Freizeit richtig auszupowern und mal rauszukommen. Mit der Lage des Vereinsheims am Goetheplatz in der Mainzer Neustadt sind sie mittendrin im Geschehen, denn der Platz ist seit vielen Jahren ein beliebter Multi-Kulti-Treffpunkt für viele Kinder und Familien. Neben der Teilnahme an sportlichen Wettbewerben und Meisterschaften finden auch regelmäßig Vereinsausflüge und Ferienfreizeiten statt. Allerdings haben nicht alle Kinder und Jugendlichen die gleiche Chance daran teilzunehmen, denn ohne ein Auto sind viele der Familien nur eingeschränkt mobil. Mit der Unterstützung von Herzenssache möchte der Verein einen Kleinbus anschaffen und allen Kindern eine Teilhabe ermöglichen. Zudem kooperiert der ARSV häufig mit der benachbarten Einrichtung „Blauer Elefant“ vom Deutschen Kinderschutzbund und das Fahrzeug soll ebenfalls für die dort angebotenen freizeitpädagogischen Unternehmungen genutzt und geteilt werden.