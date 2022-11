Vielen ankommenden Flüchtlingsfamilien fällt es sehr schwer, sich zurecht zu finden und neue Kontakte zu knüpfen. Das Café International zeigt, wie Integration gelingen kann.

Herzenssache e.V.

Mit dem Café International wurde in Büchenbeuren ein Ort des sozialen Miteinanders geschaffen, der das Leben von geflüchteten und einheimischen Kindern und ihren Familien bereichert. Der Treffpunkt ist breit aufgestellt: Hausaufgabenbetreuung, ein Spielgelände im Garten samt Trampolin und Klettergerüst, ein Kinderchor, Spielenachmittage und eine Krabbelgruppe für die Kleinsten. Viele der geflüchteten Familien haben ohne Auto in dem ländlichen Raum jedoch keine Möglichkeit, das Café zu erreichen, daher wird dringend ein Bus benötigt. Bisher stemmt die Gemeinde alles mit Privatautos der ehrenamtlichen Helfer, das begrenzt das Angebot. Mithilfe des Herzenssache-Busses erhalten die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, an den Angeboten des Cafés teilzunehmen und bei Ausflügen ins Schwimmbad, Kino oder in den Tierpark viel Neues zu erleben und dabei spielerisch die Sprache zu lernen und neue Freundschaften zu knüpfen.