Hardy Krüger jr. hat gemeinsam mit dem Jeanslabel "Miracle of Denim" zwei Jeans designt, deren Verkaufserlös an Herzenssache gehen.

Hardy Krüger jr. hat in seinem Leben viel Positives erfahren. Er weiß aber auch, wie es sich anfühlt, wenn es einem nicht so gut geht und wie wichtig in so einer Situation Menschen sind, die helfen und unterstützen. Die Aktion "Miracle of Love" ist dem Schauspieler daher eine eine ganz persönliche Herzensangelegenheit:

„Ich freue mich, mit Miracle of Denim eine Marke und ein Team gefunden zu haben, die so ticken wie ich und denen es ebenso wichtig ist wie mir, Kindern Chancengleichheit und ein wenig Glück zu ermöglichen.“ Hardy Krüger jr.

Für seine Frau Alice Krüger ist eine Damenjeans entstanden. Pro verkaufte Damen- wie Herrenhose gehen 5 Euro an Herzenssache.

Besonderer Clou ist der in die Jeans eingenähte QR-Code. Scannt man diesen, dann erzählt Hardy Krüger jr. von seiner Herzensangelegenheit „Miracle of Love“ und erklärt, was sich dahinter verbirgt und was er damit bewirken möchte.

Die Jeans für den guten Zweck sind ab jetzt im Handel erhältlich. Mehr Infos hier.