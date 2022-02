Und das sind die Promis, die Herz zeigen

Laila Ziegler ist die jüngste Künstlerin in unserem Kampagnenclip. Die Nachwuchsschauspielerin aus Speyer hat es mit 15 Jahren bereits erfolgreich auf die Kinoleinwand geschafft. Sie weiß, was Kinder und Jugendliche in diesen Zeiten fühlen und brauchen und setzt ihre Stimme gerne für ihre Generation ein.

Eigenart Filmproduktion