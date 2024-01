Tigerenten Club unterstützt Herzenssache-Projekte

per Mail teilen

Teamgeist, Kreativität und Wissen sind gefragt im Tigerenten Club. Die Schüler zeigen in der Sendung, was sie draufhaben und tun gleichzeitig Gutes! Sie spielen um Spenden für Herzenssache.

Der Tigerenten Club gehört zu den bekanntesten Kinderunterhaltungsshows im deutschen Fernsehen. Eine ganze Generation von Kindern ist mit der gelb-schwarz gestreiften Tigerente und dem immer vergnügten Günter Kastenfrosch aufgewachsen. Der Tigerenten Club bietet Schulklassen die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Geschicklichkeit mit Gleichaltrigen zu messen. Für die Zuschauer ist die Show spannend, weil sie mitmachen, mitraten und mitfiebern können.

Präsentiert wird der Tigerenten Club vom Moderatoren-Duo Amelie Stiefvatter und Johannes Zenglein. SWR

Zwei Schulklassen und ihre Lehrer treten in jeder Tigerenten Club-Sendung gegeneinander an. Bei dem TeamContest geht es um eine Kombination aus Geschicklichkeit, Wissen und Showtalent. In jeder der sieben Spielrunden gibt es eine Notbremse zu gewinnen, die dann im großen Finale beim TigerentenRodeo zum Vorteil der Mannschaften eingesetzt werden kann.

Herzenssache-Projekte werden unterstützt

Von Kindern für Kinder: gemeinsam mit Herzenssache macht sich der Tigerenten Club stark für Kinder und Jugendliche im Südwesten. SWR

Neben Ruhm und Ehre gibt es auch ganz Handfestes zu gewinnen. Die Gewinnsumme in Höhe von 1.000 Euro geht in jeder Sendung an zwei Herzenssache-Projekte. Dabei gibt es nur Gewinner. Die ersten Sieger gewinnen für ein ausgesuchtes Kinderhilfsprojekt sechshundert Euro, das Projekt der zweiten Sieger erhält vierhundert Euro.

Die erste Sendung mit der Kooperation zwischen Herzenssache und Tigerenten Club läuft am Samstag, 25. Juli 2020 um 10:45 Uhr bei KiKA.