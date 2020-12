Wenn Sie Fragen zu Projekten oder zum Hilfsantrag haben, schreiben Sie uns oder rufen Sie einfach an! Wir helfen gerne weiter, wenn es Probleme bei der Online-Überweisung oder mit der Spendenquittung gibt. Vorschläge für Mitmachaktionen richten Sie bitte per E-Mail oder per Post an Herzenssache.

Herzenssache e.V.

SWR

Südwestrundfunk

Am Fort Gonsenheim 139

55122 Mainz



Telefon 06131 929 33931

Telefax 06131 929 33091