Zur Spendengala „Herzenssache – ganz nah“ fanden sich PUR, Lotte, Hardy Krüger jr. und viele weitere bekannte Gesichter zusammen, um sich für Herzenssache stark zu machen. Mit Erfolg: Die Rekord-Spendensumme von 1.847.873 Euro wurde erreicht.

Live aus der Halle 45 in Mainz führte SWR-Moderator Martin Seidler durch die Spendensendung. Schirmherr Hartmut Engler trat mit seiner Band PUR auf und sorgte für stimmungsvolle Momente. Im Interview mit Martin Seidler erinnerte er sich zurück an seinen Herzenssache-Projektbesuch auf dem Abenteuerspielplatz in Ludwigshafen. Lotte sang ihre aktuelle Single „Auf das was da noch kommt“, die sie gemeinsam mit Herzenssache-Botschafter Max Giesinger geschrieben hat. Aber auch dem Callcenter leihte sie ihre Stimme und rief zum Spenden für Herzenssache-Projekte auf.

Tatkräftige Unterstützung im Callcenter

Als Unterstützer am Spendentelefon waren außerdem Alice und Hardy Krüger jr., SWR Intendant Kai Gniffke, Michael Friemel (SR), Susanne Nett („Die Rezeptsucherin“), Tatjana Geßler (SWR Aktuell) und Julius Bauer (SWR Heimat) dabei. Die Spendensendung ist zwar vorbei, Sie können aber weiter unter 0800 888 15 15 spenden. Die Hotline ist bis zum 31. Dezember freigeschaltet.

Backstage mit Lotte, Hartmut Engler, Berge, Alice und Hardy Krüger jr.

ARD-Moderator Sebastian Müller und Simey Truong interviewten die prominenten Unterstützer backstage und stimmten sich mit ihnen auf die Weihnachtszeit ein.