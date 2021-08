Bei "SR vor Ort" am 14. Juni in Riegelsberg wurden wie in jedem Jahr tatkräftig Spenden für Herzenssache gesammelt.

Herzenssache "Mit Herz am Herd": Mit seinen Waffeln erfreut Cliff Hämmerle nicht nur die BesucherInnen - Er tut auch Gutes! Denn der Erlös geht an Herzenssache. Herzenssache Auch beim "SR vor Ort" finden sich jede Menge dankbare Abnehmer für unsere Lebkuchen-Herzen. Herzenssache Wir bedanken uns bei allen Helfer*innen und Spender*innen. Der Waffelverkauf war ein voller Erfolg! Herzenssache