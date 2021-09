"Ich glaube gerade in den letzten 1 1/2 Jahren hatten wir viel mit uns selbt zu tun. [...]. Man vergisst manchmal, dass die die Hilfe davor gebraucht haben, die jetzt ja eigentlich noch viel mehr brauchen. [...]. Kinder sind unsere Zukunft und alles was sie verdient haben ist Liebe und Hilfe und alles, was sich schön anfühlt. Deswegen dankeschön für all eure 5 Euros!", so Stefanie Heinzmann auf der SWR3-Bühne des SWR Sommerfestival Stuttgart 2021.

SWR Ronny Zimmermann