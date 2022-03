per Mail teilen

Wir möchten umgehend helfen – daher an alle gemeinnützigen Vereine und Organisationen der Aufruf: Bewerbt euch um Fördermittel in der Soforthilfe, Mehrjährigen Hilfe oder Mobilität, wenn ihr Projekte habt, die ankommende Kinder und Jugendliche hier bei uns im Südwesten auffangen – wir helfen so schnell und niederschwellig wie möglich überall dort, wo staatliche Hilfe aufhört.

Rückfragen beantworten wir gerne unter foerderung@herzenssache.de