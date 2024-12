Datenschutz

Hier geht's zu den Datenschutzhinweisen von Herzenssache e.V.

1. Allgemeine Hinweise

Die am 25. Mai 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist eine europäische Verordnung, die die Verarbeitung personenbezogener Daten regelt. Diese soll den Schutz personenbezogener Daten in der Europäischen Union sicherstellen. Da uns der Schutz Ihrer Daten und damit einhergehend Ihrer Privatsphäre sehr wichtig ist, verarbeiten wir vom Herzenssache e.V. Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben.



2. Verantwortliche Stelle

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist



Herzenssache e.V.

vertreten durch die Vorstandsvorsitzende Ulla Fiebig

Am Fort Gonsenheim 139

55122 Mainz

Telefon 06131 929 33931

Telefax 06131 929 33091

info@herzenssache.de



Geschäftsführerin:

Gitta Haucke



3. Zwecke der Verarbeitung

Wir verarbeiten die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zu nachfolgenden Zwecken:

a) sofern Sie damit einverstanden sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, sonstige personenbezogene Daten, bei Funktionsträgern die Dienstanschrift, Telefon- und Faxnummer sowie E-Mail-Adresse) auf unserer Webseite sowie in sozialen Medien veröffentlichen, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO);

b) sofern Ihre personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer, ggfs. E-Mail-Adresse, ggfs. Informationen zu Ihrem Familienstatus, ggfs. Informationen zu Ihrer Krankheit oder Behinderung sowie dessen Verlauf) im Rahmen eines Förderprojekts zu Zwecken der Veröffentlichung Ihrer Lebensgeschichte genutzt werden, erfolgt die Verarbeitung auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO);

c) sofern Sie als Ansprechpartner zu Zwecken der Förderung Ihres Projekts einen Förderungsvertrag mit uns schließen möchten, verarbeiten wird Ihre personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Angaben zum Engagement beim etwaigen Projektträger) zur Anbahnung, Durchführung und Beendigung des Förderungsvertrages (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO);

d) sofern Sie uns eine Spende zukommen lassen möchten oder kostenlose Materialien anfordern, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, Anschrift, ggfs. Spendernummer, ggfs. Kontoinformationen und optional E-Mail-Adresse) zur Anbahnung, Durchführung und Beendigung des Schenkungsvertrages (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO);

e) sofern Sie als sog. Mitmacher eine Mitmachaktion initiieren möchten, verarbeiten wird Ihre personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, Anschrift, Kontaktinformationen und Angaben zur persönlichen Geschichte sowie zur Verwendung bei Anlassspenden ggfs. Geburts- oder Hochzeitstage sowie Jubiläen) zur Anbahnung, Durchführung und Beendigung des Mitmachvertrages (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO);

f) sofern Sie sich für unser Newsletter-Abonnement entscheiden, verarbeiten wir Ihre E-Mail-Adresse zur Wahrung unserer berechtigten Interessen am Direktmarketing (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO);

g) sofern Sie uns telefonisch, postalisch oder per E-Mail kontaktieren, verarbeiten wir die im Zuge des Telefonats von uns erhobenen personenbezogenen Daten (Vor- und Nachname, ggfs. E-Mail-Adresse, Anschrift und/oder Telefonnummer) zur Wahrung unserer berechtigten Interessen an einer sachgemäßen Bearbeitung Ihres Anliegens (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).



Eine über die vorbenannten Zwecke hinausgehende Verarbeitung, insbesondere die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte, erfolgt nur soweit Sie diesbezüglich ausdrücklich eingewilligt haben und kein rechtzeitiger Widerspruch erfolgt ist oder aber, soweit wir dazu gesetzlich oder durch richterlichen Beschluss verpflichtet werden (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO).



4. Empfänger Ihrer Daten

Empfänger Ihrer Daten sind innerhalb unserer Organisation Beschäftigte, welche nach einem abgestuften Berechtigungskonzept Ihre Daten zu den oben genannten Zwecken erforderlichenfalls verarbeiten müssen. Daneben können gegebenenfalls sogenannte Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSGVO Ihre Daten im Zuge einer Dienstleisterfunktion erhalten, wie IT-Service-Dienstleister. Alle unsere Dienstleister verarbeiten auftragsweise Daten ausschließlich innerhalb der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraum und werden vertraglich zu angemessenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes sowie zur Wahrung des Datengeheimnisses verpflichtet. Eine Datenverarbeitung in einem sog. Drittstaat findet nicht statt.



5. Dauer der Speicherung und Löschung der Daten

Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie es für die vorgenannten Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen uns zur Speicherung verpflichten.

a) Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage Ihrer Einwilligung verarbeiten, so erfolgt die Löschung mit der Ausübung des Ihnen jederzeit eingeräumten Widerrufsrechts, sofern uns keine Aufbewahrungspflichten zur weiteren Speicherung zwingen.

b) Sofern Sie bei uns gespendet oder kostenlose Materialien angefordert haben, Sie als Mitmacher einen Mitmachvertrag mit uns geschlossen haben oder Sie Ansprechpartner im Rahmen eines Förderungsvertrags sind, löschen wir Ihre personenbezogenen Daten nach einem in unserem Löschkonzept vorgesehen Zyklus nachdem das Vertragsverhältnis beendet ist und sämtliche Ansprüche beiderseits verjährt sind und auch keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten mehr bestehen.

c) Beim Bezug des Newsletters wird Ihre E-Mail-Adresse gelöscht, sobald Sie das Newsletter-Abonnement durch Abmeldung beenden, außer es liegt beispielsweise eine anderweitige gesetzliche Grundlage für die Verarbeitung dieses personenbezogenen Datums vor, beispielsweise beim Bestehen eines etwaigen Vertragsverhältnisses (vgl. oben).

d) Sofern Sie uns telefonisch, postalisch oder per E-Mail kontaktieren, löschen wir Ihre personenbezogenen Daten nach vollständiger Bearbeitung Ihres Anliegens.



6. Kein Profiling

Zur Begründung und Durchführung des Vertragsverhältnisses nutzen wir grundsätzlich keine automatisierte Entscheidungsfindung. Sollten wir derartige Verfahren in Einzelfällen einsetzen, werden wir Sie hierüber gesondert informieren, sofern dies gesetzlich vorgegeben ist. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht für eine Profilbildung (Scoring) verarbeitet.



7. Folgen der Nichtbereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten

Sie sind nicht verpflichtet, Ihre Daten zu den vorbezeichneten Zwecken zur Verfügung zu stellen. Im Falle, dass Sie von einer Zurverfügungstellung absehen, können wir jedoch nicht garantieren, Ihnen die mit einer Webseitenveröffentlichung bzw. einem etwaigen Vertragsverhältnis verbundenen Vorteile in gewünschter Form anbieten zu können. Dies gilt entsprechend für die Zustellung des Newsletters.



8. Ihre Rechte

Das Datenschutzrecht sieht umfangreiche Betroffenenrechte vor, welche wir in jedem Stadium der Datenverarbeitung gewährleisten. Die nachfolgenden Rechte können Sie durch formlose Mitteilung in Textform uns gegenüber ausüben unter datenschutz@herzenssache.de .



a) Auskunft, Berichtigung, Löschung etc.

Sie haben das Recht auf Auskunft, das Recht auf Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit.



b) Widerspruchsrecht gegen Direktmarketing etc.

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen verarbeitet werden, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Insbesondere steht Ihnen das Recht zu, den Direktmarketingmaßnahmen zu widersprechen.



c) Widerrufsrecht

Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Einwilligung erfolgt, haben Sie jederzeit das Recht, diese uns gegenüber zu widerrufen. Die Rechtsmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch nicht berührt.



d) Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde

Ihnen steht zu, sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. Zuständige Aufsichtsbehörde für uns ist:



Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart

Königstraße 10a, 70173 Stuttgart

Tel.: 0711/61 55 41 – 0

Fax: 0711/61 55 41 – 15

E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Internet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de