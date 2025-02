Ein Meilenstein für die Kinderhospizarbeit

per Mail teilen

Seit Vereinsgründung hat Herzenssache im Bereich der Kinderhospizarbeit wahre Pionierarbeit geleistet und damit vielen Betroffenen Kraft und kostbare Familienzeit geschenkt.

Kinderhospize sind nicht nur Orte des Abschieds, sondern vor allem Orte des Lebens. Hier finden Familien eine liebevolle Begleitung, Trost und ganz viel Lebensfreude. Mehrmals im Jahr dürfen sie hier mit ihren Kindern Auszeiten nehmen.

Marie und ihre jüngere Schwester Clara genießen die unbeschwerte Familienzeit im Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. Maries Geburt verläuft damals gut, das Familienglück scheint perfekt. Doch schon mit fünf Monaten bekommt die Kleine plötzlich epileptische Anfälle. Es folgt die Diagnose: Gehirnfehlbildung - mit einer deutlich verkürzten Lebenserwartung.

Damit umzugehen ist nicht leicht. Marie mal zehn Minuten unbeobachtet spielen lassen, um selbst durchzuatmen oder sich als Eltern ganz auf die kleine Schwester Clara zu konzentrieren, das ist im Alltag mit einem beeinträchtigten Kind nicht drin. Denn die Siebenjährige sitzt im Rollstuhl und braucht nahezu überall Hilfe.

Den Tagen mehr Leben schenken

Im Kinderhospiz Sterntaler findet die Familie Entlastung und stärkende Erlebnisse, die Mama, Papa und beiden Mädchen spürbar gut tun. Ein Ort, an dem alle in der Familie mit dem gesehen werden, was sie brauchen. Das hat auch der Herzenssache-Vorstand vor Ort erlebt.

Vor meinem Besuch beim Kinderhospiz Sterntaler hatte ich ganz schön Respekt. Dann hat mich die siebenjährige Marie aber sofort mit ihrer kindlichen Freude angesteckt und sie hat mir gezeigt, wie viel Kraft dieser Ort ihr und ihrer Familie schenkt. Das ist ein großes Verdienst derjenigen, die im Kinderhospiz arbeiten.

Bis zur Eröffnung der bisher einzigen stationären Kinderhospize in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg - dem Kinderhospiz Sterntaler und dem Kinderhospiz Stuttgart - war es ein weiter Weg, den Herzenssache von Anfang an begleitet hat. Auch den Aufbau ambulanter Kinderhospizdienste im Südwesten hat Herzenssache seit Beginn gefördert.

Die schönsten Momente aus den letzten 25 Jahren

Jährlich wird mit dem Kinderhospiztag am 10. Februar auf die wichtige Arbeit hingewiesen. Ziel ist es, das Thema zu enttabuisieren und es so mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken. Zudem wird für weitere Unterstützung aufgerufen.