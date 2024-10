Kinderkaufhaus Plus in Mannheim - Eröffnung mit Herz!

Das soziale Kaufhaus feiert

In Mannheim leben 8800 Kinder von Hartz vier. Neue Turnschuhe, Bundstifte für die Schule oder einfach mal ein Spielzeug sind für diese Familien oft schon eine Herausforderung. Damit sich das ändert, eröffnete die Diakonie am 29. Juni in Mannheim das "Kinderkaufhaus Plus", das mit Unterstützung von Herzenssache entstand. Das Kaufhaus ist direkt neben der Diakoniekirche in der Neckarstadt-West. Und neben Schuhen, Kleidung oder Spielsachen, gibt es auch ein Beratungs- und Kurs Angebot für die Eltern. SWR1-Reporterin Filiz Kükrekol war bei der Eröffnung dabei