Im Unterschied zu den vielen dicht gedrängten Weihnachtsmärkten lädt der Christmas Garden Stuttgart in der Wilhelma dazu ein, durchzuatmen und auf wunderbar illuminierten Wegen in aller Ruhe die wahre Vorfreude auf Weihnachten zu genießen. Dort kann man sich eine entschleunigte Auszeit vom Trubel nehmen und lenkt den Blick auf das Besinnliche in der schönsten Zeit des Jahres. Eine Zeit, in der man sich auf andere Dinge im Leben besinnt und in der man auch an die denkt, die nicht so viele glückliche Chancen im Leben haben. Vor allem Kinder kommen häufig zu kurz. Herzenssache hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder zu schützen, zu unterstützen und stark zu machen und dabei möchte Christmas Garden Stuttgart uns unterstützen.

Karussellfahrt gegen Spende für Herzenssache

Zahlreiche Kinder aus unseren beiden Herzenssache-Projekten „Ein Zuhause auf Zeit für Eltern krebskranker Kinder“ und „Verborgene Talente fördern - Leben an der Armutsgrenze“ durften kostenfrei einen wunderschönen Abend im Christmas Garden erleben.

Zusätzlich fließt der Reinerlös des nostalgischen Karussells 2019 zum zweiten Mal an Herzenssache e.V. Bei jeder Karussellfahrt tun die Besucher damit etwas für den guten Zweck, denn die Spenden kommen Kindern und Jugendlichen in unserer Region unmittelbar und nachhaltig zugute. Herzlichen Dank an alle MitarbeiterInnen von Christmas Garden in Stuttgart, die viele Herzenssache-Kinder glücklich gemacht haben!