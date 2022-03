75.000 Klicks auf „Bad Kreuznach lacht…“-YouTube-Kanal

„Da es sich bekanntlich leichter lebt, wenn auch gelacht wird, geht unser besonderer Dank an den Initiator von ‚Bad Kreuznach lacht…‘, Jens Helmer, an den Backstage-Reporter Heiko Gille sowie an die Firma DeinDesign., die pro Videoaufruf an unsere Kinderhilfsaktion gespendet hat. Dank Ihres Engagements kommen wir unserem gemeinsamen Ziel ein gutes Stück näher: Kindern und Jugendlichen im Südwesten Deutschlands auf Dauer gleiche Chancen zu schenken, so dass sie glücklich aufwachsen!“