Benefiz-Song für Herzenssache

Komponist und Musiker Conny Conrad engagiert sich wieder für Herzenssache. Nach seinem Benefiz-Song "Rock for your children" folgt jetzt die nächste Hymne für den guten Zweck.

Conny Conrad

"We are, we’ll be": So heißt das Lied, das Conny Conrad für Herzenssache komponiert hat. Mit insgesamt 13 Beteiligten nahm er den Song auf und veröffentlichte ihn über das Label „CoCo records international“ in Kooperation mit „The Orchard“.

Der Reinerlös des Benefiz-Songs kommt zur Hälfte Herzenssache zugute. Den Song können Sie über diesen Link downloaden:

Conny Conrad & Friends - We are, we'll be

Wir bedanken uns bei allen, die mit ihrem Download einen Beitrag für Herzenssache leisten und natürlich bei Conny Conrad, der uns erneut musikalisch untersützt!