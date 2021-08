Auf der diesjährigen CMT-Urlaubsmesse in Stuttgart haben wieder viele Schüler*innen an der spannenden Wissensrallye teilgenommen und dabei Geld für Herzenssache gesammelt.

Der Schultag auf der CMT hat mittlerweile Tradition. Schon zum fünften Mal folgten Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrer*innen der Einladung der Landesmesse Stuttgart. Am 15. Januar war es dann soweit: 1.305 Schüler*innen haben mit Begeisterung knifflige Fragen rund um ihr Bundesland Baden-Württemberg gelöst. Die Antworten fanden sie bei den Ausstellern in Halle 6, die sich am CMT-Schultag beteiligten. Die Teilnahme lohnte sich gleich doppelt – für die Schulklassen, unter denen attraktive Preise ausgelost wurden sowie für Herzenssache, denn die Aussteller spendeten pro Schüler*in 20 Cent an unsere Kinderhilfsaktion. Die Sparda-Bank Baden-Württemberg rundete die Summe auf 3.000 Euro großzügig auf. Und auch die Landesmesse Stuttgart hat sich mit weiteren 1.000 Euro beteiligt. So kamen am Ende dieses Erlebnistages insgesamt 4.000 Euro für Kinder und Jugendliche im Südwesten zusammen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Beteiligten!