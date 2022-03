Herzenssache-Kids als VIP-Gäste

Das SWR Vokalensemble lädt Kinder aus Herzenssache-Projekten zum Kinderkonzert „Die kleine Meerjungfrau“ ein und lässt sie in den ersten Reihen Platz nehmen!

»Weit hinaus im Meer ist das Wasser so blau, wie die Blätter der schönsten Kornblume, und so klar, wie das reinste Glas, aber es ist sehr tief. An der allertiefsten Stelle liegt des Meerkönigs Schloß, die Mauern sind von Korallen, das Dach bilden Muschelschalen. Dort lebt die kleine Meerjungfrau, die jüngste und schönste der sechs Töchter des Meereskönigs.«

So beginnt das Konzert, auf das sich Kinder aus unseren Herzenssache-Projekten schon jetzt freuen können.Denn das SWR Vokalensemble lädt sie am 07. November ins Wilhelma Theater in Stuttgart und am 10. November in die Jugendstil-Festhalle Landau zum Familienkonzert ein. Wer selbst dabei sein möchte, kann unter swr.de/classic Tickets kaufen. Für all diejenigen, die leider nicht live dabei sein können, hat das SWR Vokalensemble einen Livestream eingerichtet, den wir auf dieser Seite verlinken werden.