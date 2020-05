per Mail teilen

Das Moderatoren-Team der Landesschau Rheinland-Pfalz macht aus ihrem Bühnenprogramm „Drei auf einer Couch“ jetzt ein Streaming-Event. Ein Teil der Spenden geht dabei an Herzenssache!

Eigentlich wollte das Moderatoren-Trio Patricia Küll, Holger Wienpahl und Martin Seidler an drei Wochenenden in drei Hallen in Rheinland-Pfalz auftreten. Trotz der Corona-Krise versprechen sich die Drei einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Abend – für zu Hause. Die Streaming-Plattform h45.tv macht's möglich!

„Jetzt kommen wir mit einer Halle in Ihr Wohnzimmer – oder auf Ihren PC-Bildschirm.“ Martin Seidler, Landesschau-Moderator

Am Freitag, den 01. Mai um 20:15 Uhr, sind die „Drei auf einer Couch“ auf dem Streaming-Kanal von h45.tv zu sehen. Unter dem Motto "Eintritt frei, Spenden erwünscht!" tun sie auch noch Gutes und starten den Spendenaufruf gleich als Vorbild - mit dem Verzicht ihrer Gage zugunsten Herzenssache.

Zum Livestream