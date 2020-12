Einen Monat lang berichtete SWR1 über Herzenssache und sammelte Spenden für die Kinderhilfsaktion. Dank der Spender*innen kamen bis um 0 Uhr 250.834 Euro zusammen!

"Zieleinlauf" mit Promis, Projekten und einem Velo-Mobil

Zum "Zieleinlauf" des SWR1 Spendenmarathons am 27.12. spielte Moderator Michael Lueg von 10-24 Uhr Musikwünsche gegen Spende. Im Mittelpunkt standen erneut Herzenssache-Projekte. Prominente Unterstüztung gab's von Guido Cantz, Julia Neigel und Fools Garden-Sänger Peter Freudenthaler.

Mit der Versteigerung eines Velo-Mobils kamen zusätzlich 3070 Euro oben drauf. SWR

Großes SWR1 Spendenmarathon-Finale gelungen

Studiogast Andreas Manthe von der Sparda-Bank überraschte im Interview mit einer Spende von 7.500 Euro und rundete damit die Spendensumme auf 250.00 Euro auf.

Startschuss bereits großer Erfolg

Am 30.November fiel der Startschuss für den Spendenmarathon: SWR1 Moderator Michael Lueg moderierte 19 Stunden am Stück und interviewte dazu Menschen aus Herzenssache-Projekte und Unterstützer*innen. Das Spendenergebnis belief sich allein an diesem Tag auf über 90.000 Euro. Bis zum großen Finale am 27.12. konnten Zuhörer*innen für die Aktion weiter spenden.