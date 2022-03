Jeder Euro ist gelebte Solidarität

Weihnachtsmarkt bedeutet für viele Stuttgarter gleichzeitig „Weihnachtsmann & Co“. Ab dem 27. November haben Besucher des Weihnachtsmarktes dort wieder die Chance, gegen Spenden nützliche Dinge zu erwerben.

"Jeder Euro, der in der Kasse landet, ist ein Stück gelebte Solidarität" - so das Motto von Weihnachtsmann & Co. Herzenssache

Bereits seit 45 Jahren ist Weihnachtsmann & Co mit seinem Verkaufsstand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt nicht mehr wegzudenken. Die (vor-)weihnachtliche Spendenaktion wurde schon 1974 ins Leben gerufen, um verschiedene wohltätige Zwecke und Organisationen zu unterstützen. Auch in diesem Jahr hat man sich viel vorgenommen:

Unsere Erwartungen sind groß. Wir hoffen, dass wir viel Geld einnehmen können, um möglichst vielen Menschen helfen zu können.

Der Startschuss für die Spendenaktion fiel am 27. November. Helfer der Organisation Weihnachtsmann & Co bieten an ihrem Verkaufsstand auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt jetzt Lebensmittel und Waren an, die zugunsten von Herzenssache verkauft werden.

Wir bedanken uns bei Weihnachtsmann & Co für das vorweihnachtliche Engagement!