per Mail teilen

In einer einstündigen Vorstellung haben die Zauberer Talis und Martin das Kinderpublikum im wahrsten Sinne des Wortes verzaubert. Zusätzlich zur Show wurden Spenden gesammelt.

Das Projekt entstand vor rund 15 Jahren zur Unterstützung von Herzenssache und um Kindern die Gelegenheit zu bieten, einen „echten“ Zauberer zu sehen. Die Zauberer Rolf Spinner (aka Talis) und Martin Hattenberger haben neue Kunststücke einstudiert und diese einem großen Publikum erstmals vorgeführt.

Die Zaubershow am 15.11. richtete sich in erster Linie an Kinder im Alter von 3 bis 12 Jahren, die wie gewohnt bei den meisten Kunststückchen mitmachen und auf der Bühne assistieren durften. Die kleinen Zauberfans haben schließlich mit ihren Spenden dafür gesorgt, dass eine Spendensumme von 530€ für Herzenssache entstand.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den beiden Zauberern und den kleinen Zauberfans!