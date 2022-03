DB Regio spendet für Herzenssache

„Herzlichen Dank an die DB Regio für diese großartige Unterstützung. Wir von Herzenssache e.V. haben die Vision, dass jedes Kind in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Chance hat, glücklich aufzuwachsen. Dank der Spende der DB Regio kommen wir dieser Vision ein Stück näher. Jeder Cent davon wird helfen Kinder und Jugendliche in der Region zu schützen, zu unterstützen und stark zu machen.“