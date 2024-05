Lauf mit Herz

Am Sonntag ging unser Herzenssache-Laufteam beim Mainzer Gutenberg Halbmarathon an den Start. Pro gelaufenen Kilometer gab es 2 Euro von der Sparda-Bank Südwest für unsere Kinderhilfsaktion. Einen Tag zuvor hat der LebensLauf, die Wohltätigkeitsveranstaltung des Gutenberg Halbmarathons, stattgefunden. Herzenssache war auch hier mit dabei!

Insgesamt 71 Läufer:innen gingen zugunsten Herzenssache auf die Strecke. Mit 1254 gelaufenen Kilometern brachten es die Läuferinnen und Läufer auf eine Spendensumme von 2507,55 Euro – die Sparda-Bank Südwest rundet auf 3000 Euro Spende auf!

Ein herzliches Dankeschön an alle Läufer:innen, die durch das Herzenssache-Spendentor gelaufen sind. In diesem Jahr ist es erstmalig so, dass man gerne hier im Nachklapp seine 5 Euro spenden kann! Vielen Dank für das riesengroße Engagement aller Marathonis!

Die Aktion LebensLauf, die Wohltätigkeitsveranstaltung des Gutenberg Halbmarathons, erhielt auf dem Gutenbergplatz in Mainz Schecks von mehreren Spender:innen. Darunter auch eine Spende in Höhe von 5.000 Euro von Herzenssache, die dem Kinderschutzbund Mainz zu Gute kommt. Die Polizeiliche Kriminalstatistik meldet für 2023 einen neuen Höchststand: Im Schnitt werden 48 Kinder in Deutschland missbraucht, jeden Tag. Die WHO rechnet deutschlandweit mit ein bis zwei Kindern pro Schulklasse, die bereits sexualisierte Gewalt erfahren haben. Um Kinder frühzeitig zu schützen, möchte der Kinderschutzbund Mainz Kinder und Jugendliche mit einem Selbstbehauptungstraining stärken. Ein Pilotprojekt lief bereits sehr erfolgreich. Nun soll das Angebot in den Herbst- und Osterferien weitere Kinder schulen. In einer vertrauensvollen Gruppe lernen die Kids ihre Grenzen kennen und wie sie diese in bedrohlichen Situationen mit Selbstverteidigungstechniken angemessen verteidigen können. Fachkräfte der sozialen Arbeit begleiten die Workshops, um besonders sensible Situationen und Erfahrungen professionell aufzufangen.

Hauptspendenempfängerin des LebensLaufs ist in diesem Jahr „Liebelle“, eine Sexualberatung für Jugendliche mit geistiger Behinderung, welche seit Jahren auch von Herzenssache unterstützt wird.