16.750 Euro für Herzenssache beim Gutenberg Marathon Mainz

Auch in diesem Jahr ging unser Herzenssache-Team beim Gutenberg Marathon an den Start. Pro gelaufenen Kilometer gab’s 2 Euro von der Sparda-Bank Südwest.

Die Sonne machte zum Start um 09:30 Uhr noch gute Laune. Wenig später jedoch wurde die 20-Grad-Marke überschritten, was für nicht ganz ideale Bedingungen sorgte. Für das Herzenssache-Team hieß es "Zähne zusammen beißen" und schwitzen für den guten Zweck. Die Läufer, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Sparda-Bank Südwest und des SWR, bewiesen ihr großes Engagement und brachten eine beachtliche Summe von 5.040 Euro zusammen. Für jeden gelaufenen Kilometer spendete die Sparda-Bank Südwest 2 Euro an Herzenssache.

Gemeinsam (etwas) bewegen!

Aber nicht nur unsere "Läufer mit Herz" taten Gutes. Jeder, der auf dem Weg zum Ziel durch das Spendentor der Sparda-Bank lief, spendete automatisch fünf Euro für Herzenssache. Somit kamen weitere, großartige 11.710 Euro zu Stande. Registriert wurde die Spende durch den ChampionChip, den jede Läuferin und jeder Läufer bei sich trägt. Sehen Sie auf unserer großen Bilderwand, wie viele Menschen gerne bereit waren, Kindern in unserer Region zu helfen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Beteiligten für die großartige Unterstützung. Ein besonderer Dank geht an die Sparda-Bank Südwest für die großzügige Spende!

Herzenssache zum ersten Mal beim LebensLauf dabei

Bereits am Tag vor dem großen Lauf gab es Zeit Gutes zu tun. Die Aktion LebensLauf, das caritative Herzstück des Gutenberg Marathons, erhielt auf dem Gutenbergplatz in Mainz Schecks von mehreren Spendern. Darunter auch eine Spende in Höhe von 10.000 Euro von Herzenssache, die dem Verein trauernde Eltern & Kinder Rhein-Main e.V. zugutekommen. LebensLauf ist die offizielle Wohltätigkeitsveranstaltung des Gutenberg Marathons Mainz und unterstützt mehrere Einrichtungen.