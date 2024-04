Hopp, hopp, hopp – spende im Galopp: Strampeln für den guten Zweck

700 Kilometer in fünf Tagen – diese Strecke legen acht Männer mit dem Fahrrad zurück, um Spenden für Kinder und Jugendliche zu sammeln.

Für den guten Zweck geht es von Iffezheim nach Hoppegarten in Brandenburg. „Die beiden Gemeinden verbindet eine jahrzehntelange Partnerschaft - basierend auf der gemeinsamen Faszination für den Galoppsport“ berichten die Fahrradfahrer auf ihrer Webseite.

Am 23. Juni starten Gregor, Boris, Niklas, Pepe, Dominik, Ralph, Markus und Freddi in Iffezheim, am 28. Juni wollen sie in Berlin ankommen. Für diese Ereignisse haben sie bewusst Sonntag und Freitag ausgesucht, um möglichst viel Publikum und Unterstützer:innen an ihrer Seite haben zu können.

Die Spendenerlöse kommen zu 100% gemeinnützigen Zwecken zugute. 20% der Spenden erhält die Herzenssache. Dabei haben sich die Radler ein großes Ziel gesteckt! Den letzten Spendenerfolg von 23.000 Euro möchten sie bei dieser Aktion nochmal steigern.

Niclas meint deshalb: „Hoppe, hoppe Garten. Warum lange warten?“

Spenden können Unterstützende klassisch per Überweisung oder mit einem Klick per PayPal.