12.000 Euro vom Jubiläumskonzert der SWR Big Band

Die SWR Big Band hat Anfang April nachträglich ihr 70-jähriges Bestehen in der Porsche-Arena in Stuttgart gefeiert. Zu dem Heimspiel vor rund 3.000 Fans waren zahlreiche musikalische Wegbegleiter eingeladen. Pro verkauftem Ticket gingen 5 Euro an Herzenssache. Zusätzlich gab es eine Spendenaktion mit signierten Hochglanz-Fotos der Big Band.

Lena Semmelroggen Fotos aus vielen Jahren Big Band Bei der Veranstaltung traten unter anderem die Sänger Götz Alsmann, Paul Carrack, Max Mutzke und Curtis Stigers sowie die Band Fools Garden auf. Viele Stunden lang hat Uwe Zimmermann die 40 schönsten Fotos aus den letzten Jahren der Big Band ausgewählt, sie entwickelt, gerahmt und sich um die Signaturen der Musiker gekümmert. Im Rahmen des SWR Big Band-Jubiläumskonzerts verkaufte er die Hochglanz-Fotos in der Aula der Porsche-Arena. In den Pausen erzählte er den Konzertbesucher:innen auch Anekdoten zu ihrer Entstehung. Uwe Zimmermann mit einigen seiner gerahmten Aufnahmen beim SWR Big Band-Jubiläumskonzert Lena Semmelroggen „Ich war fast 30 Jahre lang Beleuchtungsmeister im SWR und bin jetzt sozusagen im „Un“Ruhestand. Die vielen schönen Fotos, die ich in den letzten Jahren von der Big Band aufgenommen hatte und die von allen Künstlern signiert wurden, waren ein perfekter Anlass, um mich für unsere hauseigene Kinderhilfsaktion Herzenssache zu engagieren.“ Uwe Zimmermann hat den kompletten Reinerlös in Höhe von 900 Euro an Herzenssache gespendet. Wir sagen von Herzen Dankeschön an alle Beteiligten!