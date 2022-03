Jugendtreff FREIRAUM schließt wichtige Lücke

Sina und Sophia sind unzertrennlich - dennoch mit 13 Jahren durch die Pubertät grundverschieden. Sina ist beeinträchtigt und braucht einen Rollstuhl. Im neuen Jugendtreff gibt es endlich Angebote, die beiden gerecht werden.

Herzenssache

Schon häufig waren die zwölfjährigen Schwestern bei Wochenendveranstaltungen und Freizeiten von Miteinander Leben Lernen mit dabei. Die ganze Familie profitiert davon. Doch allmählich kommen die Zwillinge in die Pubertät und damit wachsen die Unterschiede. Während Sina sich eine Freizeitgestaltung mit ihrer Schwester und anderen Kindern wünscht, möchte Sophia, die keine Behinderung hat, sich abnabeln und auch mal Zeit mit Freunden ohne Beeinträchtigung verbringen. Im neuen Jugendtreff FREIRAUM mitten in Saarbrücken wird es möglich sein, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der beiden Mädchen einzugehen, so dass Sina an der aktiven Freizeitgestaltung teilnehmen kann, ohne dass Sophia sich einschränken muss.

Teilhabe – alles andere als selbstverständlich

Nach der Schule verbringen viele Kinder und Jugendliche mit einer Beeinträchtigung den Rest des Tages in ihren Familien. Denn anders als Kinder ohne Behinderung haben sie selten Freunde außerhalb der Schule, mit denen sie sich am Nachmittag treffen können. Inklusive und barrierefreie Angebote wie Musikunterricht, Sportkurse oder Freizeittreffs − wie sie für Kinder ohne Behinderung selbstverständlich sind − fehlen. Mitten in Saabrücken soll deshalb FREIRAUM enstehen und diese Lücke schließen: Ein offener, barrierefreier Kinder- und Jugendtreff für Familien aus dem ganzen Saarland. Hier wird es möglich sein, die Kletterwand zu erklimmen, zu toben, zu chillen oder gemeinsam zu kochen. Bei Bedarf können die Kinder hier auch mal übernachten. Wie das Programm aussieht, das bestimmen die Kinder und Jugendlichen mit – im Teilnehmerbeirat. Beratungsangebote für die ganze Familie runden die Angebote ab. Öffnungszeiten am Wochenende machen den Jugendtreff auch für Kinder ohne Handicap attraktiv, denn dann sind die anderen Jugendzentren der Stadt geschlossen. Da Klettern bei Kindern und Jugendlichen gerade sehr angesagt ist, soll die Kletterwand einer der Anziehungspunkte werden, der auch Kinder ohne Behinderung in den FREIRAUM lockt. Herzenssache unterstützt den Träger Miteinander Leben Lernen beim Aufbau dieses saarlandweit einzigartigen Angebotes für die nächsten fünf Jahre.

Miteinander Leben Lernen – eine erfolgreiche Herzenssache

Für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung und ihre Familien setzt sich der Verein zur Förderung gemeinsamen Lebens und Lernens behinderter und nicht behinderter Menschen, kurz Miteinander Leben Lernen (MLL), ein. MLL ist aus einem Elternverein entstanden und aufgrund seiner sehr bedarfsgerechten Angebote seitdem immer weiter gewachsen. Inzwischen zählt der Verein 400 Mitglieder und rund 450 Mitarbeiter, 40 Freiwillige und 120 Helferinnen im Freizeitbereich. Herzenssache unterstützt den Verein seit 2010, damals bekam MLL einen der begehrten zehn Herzenssache-Busse. 2018 kamen die Anschaffungskosten für den "Erlebnisbus" und die Kosten für eine Personalstelle hinzu. Die Angebote sind immer ausgebucht, das zeigt, wie groß der Bedarf tatsächlich ist. Mit dem FREIRAUM kommt ein weiterer wichtiger Baustein hinzu, der das bisherige Angebot sinnvoll ergänzt.