Keine Stadt in Rheinland-Pfalz ist so stark von Kinderarmut betroffen wie Pirmasens. Um Kinder und Jugendlichen aus finanziell benachteiligten Familien nicht durchs Raster fallen zu lassen, bietet der Verein Lern- und Spielstube Sommerwald e.V. eine Nachmittagsbetreuung an. Neben dem gemeinschaftlichen Erledigen der Hausaufgaben können sie hier beim gemeinsamen Spielen Zeit mit Gleichaltrigen verbringen. Allerdings kommen nahezu alle Kinder täglich hungrig in der Betreuung an, da sich die Familien das Mittagessen in der Schule nicht leisten können. Der Verein überbrückt aktuell mit Butterbroten, bis er das Geld für eine Küche zusammen hat. Mit der Soforthilfe von Herzenssache kann nun umgehend eine Küche angeschafft und der Gemeinschaftsraum entsprechend umgebaut werden, damit kein Kind mehr hungrig bleibt.