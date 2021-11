Ruppach-Goldhausen: Hohe Nachfrage mit einem Fahrzeug decken

Die Nachfrage nach Freizeitaktivitäten bei DU bist WIR e.V. steigt stetig. Allerdings kommt der kleine Verein an seine logistischen Grenzen. Herzenssache hilft mit einem Bus aus.

Herzenssache

Mehr Kinder auf große Fahrt mitnehmen

Freizeitaktivitäten sind für Kinder mit einer Beeinträchtigung im ländlichen Raum keine Selbstverständlichkeit. Damit auch Kids mit Handicap ihre Freizeit altersgerecht gestalten können, bietet der Verein DU bist WIR e.V. verschiedene Freizeitaktivitäten an, die mithilfe des Busses von Herzenssache nicht nur kostengünstiger werden sollen, sondern an denen auch mehr Kinder teilnehmen können. Denn die Freizeitangebote von DU bist WIR e.V. erfreuen sich zwar großer Beliebtheit, allerdings bringen sie den kleinen Verein auch an seine logistischen und finanziellen Grenzen. Zurzeit werden die Fahrten mit den Privatfahrzeugen der Betreuer durchgeführt, oder es muss eine zusätzliche Transportmöglichkeit angemietet werden, was wiederum mit einem hohen organisatorischen Aufwand und Kosten verbunden ist. Trotzdem reichen die Kapazitäten oft nicht aus und Kinder mussten schon abgewiesen werden. Damit dies nicht mehr geschieht und mehr Kinder die Möglichkeit bekommen, an den Freizeitaktivitäten teilzunehmen, hilft Herzenssache mit einem Bus aus. Denn gerade im Lockdown konnten viele Aktivitäten gar nicht oder nur online stattfinden. Umso wichtiger ist es jetzt, dass diese Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit erhalten, durch die Angebote des Vereins rauszukommen und was zu erleben.