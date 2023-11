Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg

Diese Summe konnte dank der großen Spendenbereitschaft seit Jahresbeginn bis zum Ende der Show gesammelt werden. Die Spendenhotline 0800 888 15 15 bleibt bis Jahresende geschaltet.

Andy Borg und Down The Road-Teilnehmer Daniel freuen sich über die Spendensumme. SWR SWR/Kerstin Joensson

Eine große Herzenssache: Für Andy Borg gehört das Engagement für unsere Kinderhilfsprojekte einmal im Jahr fest zum Schlager-Spaß dazu. So auch in der Sendung vom 24. November 2023, an der sich viele prominente Gäste wie Oli.P, Peter Kraus und die Cappuccinos beteiligten. An der Telefon-Hotline saßen unter anderem Comedian Bodo Bach und SWR-Moderatorin Britta Krane. Die stellvertretende Herzenssache-Vorsitzende Stefanie Schneider freute sich über das große Engagement der Spenderinnen und Spender:

Mit dieser bemerkenswerten Spendensumme können wir wichtige Projekte für Kinder und Jugendliche im Südwesten unterstützen. Es ist schön zu sehen, wie viele Menschen dafür ein großes Herz haben. Danke an alle Zuschauerinnen und Zuschauer der Spendensendung im SWR und SR. Das Ergebnis zeigt, dass selbst in schwierigen Zeiten auch an andere gedacht und geholfen wird.

Bis zum Jahresende können Kinder und Jugendliche noch weiter unterstützt werden.

Jetzt spenden und helfen! Die Spendenhotline 0800 888 15 15 ist bis einschließlich 31. Dezember 2023 erreichbar. Hier geht es außerdem zu unserer sicheren Online-Spende. Sendung verpasst? In der ARD Mediathek ist sie weiterhin verfügbar.

Mit den Einnahmen werden viele neue Kinderhilfsprojekte in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland umgesetzt.

Diese Herzenssache-Projekte waren Teil der Sendung

Wir sagen von Herzen Danke an alle, die mit ihrer Spende benachteiligte Kinder und Jugendliche im Südwesten unterstützen.