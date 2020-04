per Mail teilen

Gerade jetzt brauchen Kinder und Jugendliche im Südwesten unsere Hilfe. Macht mit und unterstützt Herzenssache-Einrichtungen vor Eurer Haustür.



Auf den folgenden Seiten findet ihr Spendenaktionen, die unsere Einrichtungen in eigener Sache erstellt haben. Hinter jedem Spendenaufruf steht ein Hilferuf an uns alle – und jeder einzelne Aufruf zeigt den aktuellen Bedarf in der Arbeit mit unseren Herzenssache-Kindern.

Weitersagen, teilen und spenden...

...damit die Menschen, die sich um unsere Herzenssache-Kinder vor Ort kümmern, handlungsfähig bleiben. Wir von der Herzenssache unterstützen jede Einrichtung zusätzlich mit je 500 Euro.