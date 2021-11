Worms/Westerwald: Den Folgen der Pandemie entgegenwirken

Der lange Lockdown hat Spuren bei Kindern hinterlassen – besonders bei denen, deren Eltern sie aus unterschiedlichsten Gründen nicht so gut fördern können. Das soll sich nun ändern.

Herzenssache

Wer die 23-jährige Lena Baumann kennenlernt, trifft auf eine junge, selbstbewusste Frau, ahnt nicht, welche Lebensgeschichte sie zu erzählen hat.

Im Gymnasium begann Lena sich selbst zu verletzten, um Stress abzubauen. Die toxische Beziehung zu ihrem Freund ließ Lena schließlich mental zerbrechen. Sie stand vor der Frage, wie es weitergehen soll und entschied sich dafür, ihr Leben zu beenden.

„Es war ganz schrecklich, denn es ist ein Unterschied das zu planen, es aber dann zu machen... Und die Zeit danach ist ganz schlimm. Ich hatte solche Angst zu sterben“, erinnert sich Lena.

Die Erkenntnis, dass es in ihrem Leben doch sehr viele Menschen gibt, denen sie wichtig ist, gibt Lena Mut.

Nach einem langen Krankenhausaufenthalt, weiteren Rückschlägen und einem Aufenthalt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt Lena in Kontakt mit dem DRK-Haus für Jugend- und Familienhilfe in Worms und dem Projekt „Verrückt – na und?!“

„Ich habe gelernt, dass das Leben sehr schön sein kann“, sagt Lena.

Hier lebte sie in einer Wohngruppe und besuchte gemeinsam mit zwei anderen jungen Frauen die hausinterne Schule.

Die Mitarbeiter:innen des DRK-Hauses geben ihr noch heute Halt und gehören zu den wichtigen Menschen an Lenas Seite, die ihr helfen, ihr Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen.

Wieder zur Teilhabe ermutigen

Genau diesen Kindern (siehe COPSY-Studie) möchte der DRK Landesverband RLP zusammen mit Herzenssache helfen und sie aus ihrem Schneckenhaus locken. Denn mit ihren Problemen, Schwierigkeiten und Herausforderungen waren die Familien oft allein, da Unterstützung durch die Kontakteinschränkungen nur begrenzt greifen konnte. So blieben Probleme unausgesprochen und teilweise auch unentdeckt. Das hat dazu geführt, dass sich die Eltern zusammen mit ihren Kindern immer weiter zurückziehen. Ein Teufelskreis, der langfristig sogar in eine depressive Erkrankung führen kann.



Um den Familien einen Weg aus der Perspektivlosigkeit zu zeigen, möchten der DRK Landesverband und Herzenssache für die Regionen Worms und Westerwald jeweils eine Psychologin in Teilzeit einstellen. Das niederschwellige Angebot soll die Familien genau da abholen, wo sie gerade stehen und sie zur Teilhabe ermutigen.