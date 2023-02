Backnang: Geflüchetete Ehrenamtliche helfen geflüchteten Familien

per Mail teilen

Mohammeds Familie hat auf ihrer Flucht vor den Taliban schlimme Dinge erlebt: Sie haben Familienmitglieder verloren und mussten in Backnang ein ganz neues Leben beginnen.

Herzenssache

Die Zukunftswerkstatt Rückenwind e.V. möchte mithilfe von Herzenssache e.V. Ehrenamtliche einsetzen, die Kinder begleiten, die Furchtbares erlebt haben. Seit ein paar Jahren bietet die Zukunftswerkstatt für geflüchtete Kinder schon Ferienfreizeiten an, an denen sie kostenlos teilnehmen können. Dabei fielen immer wieder Kinder auf, die psychische Auffälligkeiten zeigten. Für geflüchtete Eltern ist es oftmals schwieriger, psychologische Hilfe zu suchen. Gründe sind dabei Sprachbarrieren, Vorurteile oder Unwissenheit über das Gesundheitssystem.

Hier setzt die Arbeit der Ehrenamtlichen an: Sie klären die Familien auf, helfen bei der Therapie-Suche und übersetzen. Denn die geschulten Ehrenamtlichen sind meist auch Geflüchtete, die schon einige Jahre in Deutschland leben. Sie teilen somit nicht nur die gemeinsame Sprache, sondern wissen auch genau, was die Kinder durchgemacht haben.