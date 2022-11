Bad Neuenahr-Ahrweiler: Kreative Aufarbeitung der Flut

Viele Kinder mussten in der Flutnacht 2021 im Ahrtal schockierende Szenen mit ansehen. Zusammen mit Künstler:innen verarbeiten sie die Katastrophe auf kreative Art und Weise.

Ganz konzentriert arbeiten die Kinder an ihrem neusten Kunstprojekt. Herzenssache e.V.

Um die erschütternden Erlebnisse der Flutnacht zu verarbeiten, holt Herzenssache e.V. den Verein MUS-E Deutschland e.V. an die Aloisius-Grundschule in Ahrweiler und an die Grundschule Bad Neuenahr. Die Kinder erhalten die Möglichkeit, die Flut künstlerisch zu verarbeiten und nach den traumatischen Geschehnissen neue, positive Erlebnisse zu machen. So ist beispielsweise geplant, dass die Kinder unter kreativer Anleitung ein zerstörtes Klassenzimmer neu gestalten. Zu sehen, dass auch sie etwas zu dem Aufbau beitragen können, steigert nicht nur das Wohlbefinden der Kinder, sondern stärkt auch ihr Selbstwertgefühl nach der Ohnmacht über die Zerstörung. Das Projekt findet in Kooperation mit der örtlichen Familienbildungsstätte statt. Herzenssache e.V. deckt die anfallenden Personal-, Honorar- und Sachkosten.