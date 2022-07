Unsere Hochwasserhilfe in Bildern

In Bad Neuenahr-Ahrweiler wurden alle Sporthallen und -plätze und Jugendtreffs durch das Hochwasser zerstört. Um den Jugendlichen in Bad Neuenahr-Ahrweiler wieder einen Ort zu geben, an dem sie in ihre Freizeit verbringen können, richtet der Verein Fluthilfe-Ahr e.V. einen Jugend-Treffpunkt mithilfe von Herzenssache e.V. ein.

Fluthilfe Ahr e.V.